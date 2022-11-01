Украинские военные в Донецкой области сбили Ми-8 и беспилотник оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Донецкой области украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Детали
По данным Воздушных сил, 1 ноября в Донецкой области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток" в 9 и 12 часов соответственно, сбит российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.
Добавим
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 72 470 человек, 2698 танков, 276 самолетов, 257 вертолетов и сотен единиц военной техники.