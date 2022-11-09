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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 90189 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 100884 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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31 березня, 14:30 • 208371 перегляди

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Сили ППО вночі збили п'ять "Шахедів"

Сили ППО вночі збили п'ять "Шахедів"

Київ • УНН

 • 715368 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Українські сили ППО вночі збили п'ять дронів-камікадзе "Shahed-136" та один БпЛА "Орлан-10", повідомили у ПС ЗС України, пише УНН.

Цитата

"9 листопада, після опівночі, ворог атакував Україну із тимчасово окупованої території Запорізької області ударними БпЛА "Shahed-136". П’ять дронів-камікадзе було знищено протиповітряною обороною повітряного командування "Схід". Також зенітниками Повітряних Сил уранці знищено один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

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