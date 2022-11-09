Сили ППО вночі збили п'ять "Шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Українські сили ППО вночі збили п'ять дронів-камікадзе "Shahed-136" та один БпЛА "Орлан-10", повідомили у ПС ЗС України, пише УНН.
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"9 листопада, після опівночі, ворог атакував Україну із тимчасово окупованої території Запорізької області ударними БпЛА "Shahed-136". П’ять дронів-камікадзе було знищено протиповітряною обороною повітряного командування "Схід". Також зенітниками Повітряних Сил уранці знищено один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
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