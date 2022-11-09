Десантники "відмінусували" російський безпілотник: показали відео
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Десантники з Донеччини приземлили російський БПЛА “Орлан-10”, повідомили у ДШВ ЗС України, пише УНН.
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"У районі виконання завдань, мобільними вогневими групами 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України назавжди приземлено російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс “Орлан-10”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Українські захисники з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну приземлили вже майже 1,5 тисячі БПЛА оперативно-тактичного рівня.