Ще плюс 710: Генштаб повідомив про втрати окупантів у 77 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 77 170 осіб, 2786 танків, 278 літаків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Цитата
"Ще 710 російських окупантів ліквідовано в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно становили:
-
- особового складу ‒ близько 77 170 (+710) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 2786 (+15),
-
- бойових броньованих машин ‒ 5654 (+24),
-
- артилерійських систем – 1791 (+9),
-
- РСЗВ – 391 (+0),
-
- засобів ППО ‒ 203 (+1),
-
- літаків – 278 (+1),
-
- гелікоптерів – 260 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4),
-
- крилатих ракет ‒ 399 (+0),
-
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4216 (+17),
-
- спеціальної техніки ‒ 159 (+2).
-
Доповнення
Українські військовослужбовці на сході відбили наступи окупантів у районі 10 населених пунктів.