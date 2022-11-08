Ще плюс 710: Генштаб повідомив про втрати окупантів у 77 тисяч

Цитата

"Ще 710 російських окупантів ліквідовано в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 77 170 (+710) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2786 (+15),



бойових броньованих машин ‒ 5654 (+24),



артилерійських систем – 1791 (+9),



РСЗВ – 391 (+0),



засобів ППО ‒ 203 (+1),



літаків – 278 (+1),



гелікоптерів – 260 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4),



крилатих ракет ‒ 399 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4216 (+17),



спеціальної техніки ‒ 159 (+2).



Доповнення

Українські військовослужбовці на сході відбили наступи окупантів у районі 10 населених пунктів.