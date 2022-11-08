Еще плюс 710: Генштаб сообщил о потерях оккупантов в 77 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 77 170 человек, 2786 танков, 278 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
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"Еще 710 российских оккупантов ликвидировано в Украине - наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.11 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 77 170 (+710) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2786 (+15),
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- боевых бронированных машин ‒ 5654 (+24),
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- артиллерийских систем – 1791 (+9),
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- РСЗО – 391 (+0),
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- средств ПВО ‒ 203 (+1),
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- самолетов – 278 (+1),
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- вертолетов – 260 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1476 (+4),
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- крылатых ракет ‒ 399 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4216 (+17),
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- специальной техники – 159 (+2).
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Дополнение
Украинские военнослужащие на востоке отразили наступления оккупантов в районе 10 населенных пунктов.