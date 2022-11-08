Еще плюс 710: Генштаб сообщил о потерях оккупантов в 77 тысяч

Цитата

"Еще 710 российских оккупантов ликвидировано в Украине - наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.11 ориентировочно составляли:



личного состава – около 77 170 (+710) человек ликвидировано,



танков ‒ 2786 (+15),



боевых бронированных машин ‒ 5654 (+24),



артиллерийских систем – 1791 (+9),



РСЗО – 391 (+0),



средств ПВО ‒ 203 (+1),



самолетов – 278 (+1),



вертолетов – 260 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1476 (+4),



крылатых ракет ‒ 399 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4216 (+17),



специальной техники – 159 (+2).



Дополнение

Украинские военнослужащие на востоке отразили наступления оккупантов в районе 10 населенных пунктов.