Десантники "отминусовали" российский беспилотник: показали видео
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Десантники из Донецкой области приземлили российский БПЛА “Орлан-10”, сообщили в ДШВ ВС Украины, пишет УНН.
Детали
"В районе выполнения задач, мобильными огневыми группами 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины навсегда приземлен российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс “Орлан-10”, - говорится в сообщении.
Напомним
Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения рф в Украину приземлили уже почти 1,5 тысяч БПЛА оперативно-тактического уровня.