Силы ПВО ночью сбили пять "Шахедов"

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"9 ноября, после полуночи, враг атаковал Украину с временно оккупированной территории Запорожской области ударными БпЛА "Shahed-136". Пять дронов-камикадзе были уничтожены противовоздушной обороной воздушного командования "Восток". Также зенитчиками Воздушных Сил утром уничтожен один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Напомним

Десантники из Донецкой области приземлили российский БпЛА “Орлан-10”.