Украинские военные на Востоке страны обезвредили до 80 российских оккупантов и 3 танка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. За сутки в районе оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты один раз атаковали позиции украинских защитников. В результате рашисты потеряли до 80 военных и 4 танка, один из них захвачен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение группы.
Цитата
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, 5 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в ходе боев наши воины уничтожили:
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- личного состава – до 80
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- танков – 4 (из них захвачено – 1)
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- БТР – 9
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- БМП – 10
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- миномет – 1
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- БМ-21 – 1
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- АО – 17
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- БПЛА – 1
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- топливозаправщики – 2
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"Еще одна эпоха героического сопротивления подходит к концу. Ежедневно враг теряет технику и живую силу. Впрочем, российские пропагандисты об этом не расскажут, в их параллельной реальности только "продвижение вперед" и "без втрат". На самом же деле единственное направление, куда они двигаются, это направление российского военного корабля", - отметили в Оперативно-тактической группировке "Восток".
Дополнение
Сегодня утром сообщалось, что потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 18,5 тыс. лиц, 676 танков, 150 самолетов, 332 артиллерийских систем и сотен единиц другой военной техники.