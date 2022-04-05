Украинские военные на Востоке страны обезвредили до 80 российских оккупантов и 3 танка

Цитата

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, 5 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в ходе боев наши воины уничтожили:



личного состава – до 80



танков – 4 (из них захвачено – 1)



БТР – 9



БМП – 10



миномет – 1



БМ-21 – 1



АО – 17



БПЛА – 1



топливозаправщики – 2



"Еще одна эпоха героического сопротивления подходит к концу. Ежедневно враг теряет технику и живую силу. Впрочем, российские пропагандисты об этом не расскажут, в их параллельной реальности только "продвижение вперед" и "без втрат". На самом же деле единственное направление, куда они двигаются, это направление российского военного корабля", - отметили в Оперативно-тактической группировке "Восток".

Дополнение

Сегодня утром сообщалось, что потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 18,5 тыс. лиц, 676 танков, 150 самолетов, 332 артиллерийских систем и сотен единиц другой военной техники.