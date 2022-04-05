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Украинские военные на Востоке страны обезвредили до 80 российских оккупантов и 3 танка

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. За сутки в районе оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты один раз атаковали позиции украинских защитников. В результате рашисты потеряли до 80 военных и 4 танка, один из них захвачен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение группы.

Украинские военные на Востоке страны обезвредили до 80 российских оккупантов и 3 танка

Цитата

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, 5 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в ходе боев наши воины уничтожили:

  • личного состава – до 80
  • танков – 4 (из них захвачено – 1)
  • БТР – 9
  • БМП – 10
  • миномет – 1
  • БМ-21 – 1
  • АО – 17
  • БПЛА – 1
  • топливозаправщики – 2

"Еще одна эпоха героического сопротивления подходит к концу. Ежедневно враг теряет технику и живую силу. Впрочем, российские пропагандисты об этом не расскажут, в их параллельной реальности только "продвижение вперед" и "без втрат". На самом же деле единственное направление, куда они двигаются, это направление российского военного корабля", - отметили в Оперативно-тактической группировке "Восток".

Дополнение

Сегодня утром сообщалось, что потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 18,5 тыс. лиц, 676 танков, 150 самолетов, 332 артиллерийских систем и сотен единиц другой военной техники.

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