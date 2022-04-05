Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 18 500 окупантів та 150 ворожих літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 18,5 тис. осіб, 676 танків, 150 літаків, 332 артилерійських систем та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.04 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 18 500 осіб,
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- танків - 676,
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- бойових броньованих машин - 1858,
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- артилерійських систем - 332,
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- РСЗВ - 107,
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- засобів ППО - 55,
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- літаків - 150,
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- гелікоптерів - 134,
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- автомобільної техніки - 1322,
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- кораблів/катерів - 7,
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- цистерн з ПММ - 76,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94,
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- спеціальної техніки - 25,
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- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Доповнення
За даними Генштабу ЗСУ, ворог здійснює перегрупування військ та зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції на сході нашої Держави. Мета - встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, вказали у Генштабі.