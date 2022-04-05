Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 18 500 окупантів та 150 ворожих літаків

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.04 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 18 500 осіб,



танків - 676,



бойових броньованих машин - 1858,



артилерійських систем - 332,



РСЗВ - 107,



засобів ППО - 55,



літаків - 150,



гелікоптерів - 134,



автомобільної техніки - 1322,



кораблів/катерів - 7,



цистерн з ПММ - 76,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94,



спеціальної техніки - 25,



пускових установок ОТРК/ТРК - 4.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Доповнення

За даними Генштабу ЗСУ, ворог здійснює перегрупування військ та зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції на сході нашої Держави. Мета - встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, вказали у Генштабі.