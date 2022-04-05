Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 18 500 оккупантов и 150 вражеских самолетов

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.04 ориентировочно составляют:



личного состава - около 18 500 человек,



танков – 676,



боевых бронированных машин - 1858,



артиллерийских систем – 332,



РСЗО – 107,



средств ПВО - 55,



самолетов - 150,



вертолетов - 134,



автомобильной техники - 1322,



кораблей/катеров - 7,



цистерн с ГСМ - 76,



БПЛА оперативно-тактического уровня – 94,



специальной техники - 25,



пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.



Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

По данными Генштаба ВСУ, враг осуществляет перегруппировку войск и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции на востоке нашего государства. Цель – установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, указали в Генштабе.