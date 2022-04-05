Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 18 500 оккупантов и 150 вражеских самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 18,5 тыс. лиц, 676 танков, 150 самолетов, 332 артиллерийских систем и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.04 ориентировочно составляют:
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- личного состава - около 18 500 человек,
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- танков – 676,
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- боевых бронированных машин - 1858,
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- артиллерийских систем – 332,
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- РСЗО – 107,
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- средств ПВО - 55,
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- самолетов - 150,
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- вертолетов - 134,
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- автомобильной техники - 1322,
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- кораблей/катеров - 7,
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- цистерн с ГСМ - 76,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 94,
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- специальной техники - 25,
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- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
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Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Дополнение
По данными Генштаба ВСУ, враг осуществляет перегруппировку войск и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции на востоке нашего государства. Цель – установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, указали в Генштабе.