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Оккупанты наносили массированные артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю - Генштаб

Киев • УНН

 • 119133 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Генштабе ВСУ докладывают, что российские военные наносили массированные артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю. Об этом сообщает УНН

Оккупанты наносили массированные артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю - Генштаб

Детали

Началась сорок первая эпоха героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Враг осуществляет перегруппировку войск и сосредоточивает усилия на подготовке наступательной операции на востоке нашего государства. Цель - установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Противник пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобугском операционных районах.

Силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, а также попытке окружения группировки Объединенных сил. Противник осуществляет пополнение запасов продовольствия, горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Завершена передислокация войск Центрального военного округа с территории Украины.

Отмечается движение колонн вооружения и военной техники по территории республики беларусь в направлении железнодорожных станций Гомель, Єльськ и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны. Значительная часть самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил вс рф перебазирована с аэродромов беларусь на территорию россии.

По направлению на Славянск враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении на Барвенково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль населенный пункт Бражкивка.

Российские войска совершили обстрелы Николаева запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Во вражеский огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в том числе – детская больница. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.

Напомним

26 учреждений образования и больницы - мэр Николаева рассказал о поврежденной инфраструктуре города

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