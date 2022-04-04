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26 учреждений образования и больницы - мэр Николаева рассказал о поврежденной инфраструктуре города

Киев • УНН

 • 101630 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Городской голова Николаева доложил о ситуации в городе и рассказал о поврежденной инфраструктуре Николаева. Об этом информирует УНН.

26 учреждений образования и больницы - мэр Николаева рассказал о поврежденной инфраструктуре города

Детали

В результате обстрелов Николаева кассетными снарядами в городе 10 погибших, 46 раненых.

Кроме жилых домов, русские войска обстреляли одну городскую и одну областную больницу, Центр профилактических болезней и Дом ребенка. Также:
- 11 детских садов,
- 12 школ,
- 1 ПТУ,
- 2 филиала учреждений внешкольного образования

Все районы города с водоснабжением и электроэнергией.

Все еще без питания остаются Снигиревка, Широкое, Прибугское, Заселье, Новониколаевка. Отсутствует электроснабжение в Бармашово.

Из-за повреждения вследствие обстрелов в Ингульском районе перекрыта подача газа в ряд домов на трех улицах. Тепло подается только в лечебные учреждения.

С 5 апреля возобновляется движение трамваев по полным маршрутам.

Напомним

Российские оккупанты снова обстреляли центр Николаева, в частности, гражданские кварталы и медицинские учреждения, среди которых есть детская больница. Как информирует председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, есть погибшие и раненые.

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