26 учреждений образования и больницы - мэр Николаева рассказал о поврежденной инфраструктуре города

Детали

В результате обстрелов Николаева кассетными снарядами в городе 10 погибших, 46 раненых.

Кроме жилых домов, русские войска обстреляли одну городскую и одну областную больницу, Центр профилактических болезней и Дом ребенка. Также:

- 11 детских садов,

- 12 школ,

- 1 ПТУ,

- 2 филиала учреждений внешкольного образования

Все районы города с водоснабжением и электроэнергией.

Все еще без питания остаются Снигиревка, Широкое, Прибугское, Заселье, Новониколаевка. Отсутствует электроснабжение в Бармашово.

Из-за повреждения вследствие обстрелов в Ингульском районе перекрыта подача газа в ряд домов на трех улицах. Тепло подается только в лечебные учреждения.

С 5 апреля возобновляется движение трамваев по полным маршрутам.

Напомним

Российские оккупанты снова обстреляли центр Николаева, в частности, гражданские кварталы и медицинские учреждения, среди которых есть детская больница. Как информирует председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, есть погибшие и раненые.