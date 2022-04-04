26 закладів освіти та лікарні - мер Миколаєва розповів про пошкоджену інфраструктуру міста
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Міський голова Миколаєва доповів про ситуацію в місті та розповів про пошкоджену інфраструктуру Миколаєва. Про це інформує УНН.
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Внаслідок обстрілів Миколаєва касетними снарядами у місті 10 загиблих, 46 поранених.
Окрім житлових будинків, російські війська обстріляли одну міську та одну обласну лікарню, Центр профілактичних хвороб та Будинок дитини. Також:
- 11 дитячих садків,
- 12 шкіл,
- 1 ПТУ,
- 2 філії закладів позашкільної освіти
Усі райони міста з водопостачанням та електроенергією.
Все ще без живлення залишаються Снігурівка, Широке, Прибузьке, Засілля, Новомиколаївка. Відсутнє електропостачання у Бармашовому.
Через пошкодження внаслідок обстрілів в Інгульському районі перекрито подачу газу до низки будинків на трьох вулицях. Тепло подається тільки у лікувальні заклади.
Із 5 квітня відновлюється рух трамваїв за повними маршрутами.
Нагадаємо
Російські окупанти знову обстріляли центр Миколаєва, зокрема, цивільні квартали і медичні заклади, серед яких є дитяча лікарня. Як інформує голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, є загиблі та поранені,