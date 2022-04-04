Рашисти обстріляли центр Миколаєва: є загиблі і поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російські окупанти знову обстріляли центр Миколаєва, зокрема, цивільні квартали і медичні заклади, серед яких є дитяча лікарня. Як інформує голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, є загиблі та поранені, передає УНН.
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“Рашистські військові злочинці знову обстріляли центр Миколаєва. Знову цивільні квартали і медичні заклади… дитячу лікарню. Нажаль, у нас знову є загиблі і поранені. В тому числі і діти”, – йдеться в повідомленні.
Додамо
Російські окупанти з самого ранку завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву.
Декілька годин тому міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські окупанти знову вдарили по місту касетними снарядами.