Рашисти обстріляли центр Миколаєва: є загиблі і поранені

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“Рашистські військові злочинці знову обстріляли центр Миколаєва. Знову цивільні квартали і медичні заклади… дитячу лікарню. Нажаль, у нас знову є загиблі і поранені. В тому числі і діти”, – йдеться в повідомленні.

Додамо

Російські окупанти з самого ранку завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву.

Декілька годин тому міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські окупанти знову вдарили по місту касетними снарядами.