Російські окупанти вдарили по Миколаєву касетними снарядами - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські окупанти знову вдарили по місту касетними снарядами. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.
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"Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон. Всю інформацію повідомлю вам згодом", - написав Сєнкевич.
Він також закликав не публікувати фото і відео - не допомагати ворогу.
Додамо
Російські окупанти з самого ранку завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву.
Раніше
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що 14 людей доставили у лікарню, 11 госпіталізовані, серед них дитина 15 років унаслідок обстрілу російськими військами Миколаєва 3 квітня. Кім зазначив, що одна людина внаслідок обстрілу померла.