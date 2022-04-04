Российские оккупанты ударили по Николаеву кассетными снарядами - мэр

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"Снова кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон. Всю информацию сообщу вам впоследствии", - написал Сенкевич.

Он также призвал не публиковать фото и видео - не помогать врагу.

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Российские оккупанты с самого утра нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.

Ранее

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что 14 человек доставили в больницу, 11 госпитализированы, среди них ребенок 15 лет в результате обстрелов российскими войсками Николаева 3 апреля. Ким отметил, что один человек в результате обстрела умер.