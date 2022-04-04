Мер Миколаєва повідомив про ворожі ракетні удари по місту

Цитата

«Друзі, з самого ранку російські війська нанесли кілька ракетних ударів по місту. Збираємо дані. Як завжди, прошу вас не публікувати ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела», - написав Сєнкевич.

Доповнення

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що 14 людей доставили у лікарню, 11 госпіталізовані, серед них дитина 15 років унаслідок обстрілу російськими військами Миколаєва 3 квітня. Кім зазначив, що одна людина внаслідок обстрілу померла.