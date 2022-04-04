Мер Миколаєва повідомив про ворожі ракетні удари по місту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російські окупанти з самого ранку завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву. Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич у Facebook, пише УНН.
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«Друзі, з самого ранку російські війська нанесли кілька ракетних ударів по місту. Збираємо дані. Як завжди, прошу вас не публікувати ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела», - написав Сєнкевич.
Доповнення
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що 14 людей доставили у лікарню, 11 госпіталізовані, серед них дитина 15 років унаслідок обстрілу російськими військами Миколаєва 3 квітня. Кім зазначив, що одна людина внаслідок обстрілу померла.