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Мэр Николаева сообщил о вражеских ракетных ударах по городу

Киев • УНН

 • 134313 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Российские оккупанты с самого утра нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в Facebook, пишет УНН.

Мэр Николаева сообщил о вражеских ракетных ударах по городу

Цитата

"Друзья, с самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные. Как всегда, прошу вас не публиковать никаких фото или видео до того, как это сделают официальные источники", - написал Сенкевич.

Дополнение

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что 14 человек доставили в больницу, 11 госпитализированы, среди них ребенок 15 лет в результате обстрелов российскими войсками Николаева 3 апреля. Ким отметил, что один человек в результате обстрела скончался.

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