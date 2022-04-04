Мэр Николаева сообщил о вражеских ракетных ударах по городу

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"Друзья, с самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные. Как всегда, прошу вас не публиковать никаких фото или видео до того, как это сделают официальные источники", - написал Сенкевич.

Дополнение

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что 14 человек доставили в больницу, 11 госпитализированы, среди них ребенок 15 лет в результате обстрелов российскими войсками Николаева 3 апреля. Ким отметил, что один человек в результате обстрела скончался.