У Миколаєві померла людина внаслідок обстрілу - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. 14 людей доставили у лікарню, 11 госпіталізовані, серед них дитина 15 років унаслідок обстрілу російськими військами Миколаєва 3 квітня, інформує УНН з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
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"По обстрілу міста: 14 доставлено до лікарні. 11 госпіталізовано серед них дитина 15 років у середньому ступені тяжкості. Завтра операція. 1 помер, не врятували", - зазначив Кім.
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Окрім того, по місту Очакову є загиблі та поранені.
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Російські військові завдали кілька ракетних ударів сьогодні по Миколаєву, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
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