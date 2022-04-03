В Николаеве умер человек в результате обстрела - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. 14 человек доставили в больницу, 11 госпитализированы, среди них ребенок 15 лет в результате обстрелов российскими войсками Николаева 3 апреля, информирует УНН со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.
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"По обстрелу города: 14 доставлено в больницу. 11 госпитализировано среди них ребенок 15 лет в средней степени тяжести. Завтра операция. 1 умер, не спасли", - отметил Ким.
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Кроме того, по городу Очакову есть погибшие и раненые.
Добавим
Российские военные нанесли несколько ракетных ударов сегодня по Николаеву, сообщил городской голова Александр Сєнкевич.
" обираем сейчас данные. Не публикуйте никаких фото или видео до того, как это сделают официальные источники. Если хотите поделиться информацией — пишите мне в личные сообщения на Facebook", — отметил мэр.