Рашисты обстреляли центр Николаева: есть погибшие и раненые

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“Рашистские военные преступники снова обстреляли центр Николаева. Снова гражданские кварталы и медицинские учреждения. Детскую больницу. К сожалению, у нас снова есть погибшие и раненые. В том числе и дети”, - говорится в сообщении.

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Российские оккупанты с самого утра нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.

Несколько часов назад городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что российские оккупанты снова ударили по городу кассетными снарядами.