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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 64045 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 73675 перегляди

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14 квітня, 11:31 • 89368 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 152285 перегляди

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Окупанти завдавали масованих артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Генштабі ЗСУ доповідають, що російські військові завдавали масованих артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю. Про це повідомляє УНН

Окупанти завдавали масованих артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю - Генштаб

Деталі

Розпочалася сорок перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог здійснює перегрупування військ та зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції на сході нашої Держави. Мета - встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Противник намагається покращити положення підрозділів в Таврійському та Південнобузькому операційних районах.

Силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів ворог зосередив основні зусилля на підготовці до відновлення наступальних дій, а також спробі оточення угруповання Об’єднаних сил. Противник здійснює поповнення запасів продовольства, паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів.

Завершено передислокацію військ Центрального військового округу з території України

Відзначається рух колон озброєння та військової техніки по території республіки білорусь у напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ та Мозир для завантаження на залізничні ешелони. Значна частина літаків та вертольотів повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації перебазовано з аеродромів республіки білорусь на територію росії.

У напрямку на Слов’янськ ворог намагається відновлювати наступальні дії. У напрямку на Барвінкове має частковий успіх, просунувся на 7 км, взяв під контроль населений пункт Бражківка.

Російські війська здійснили обстріли Миколаєва забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. Під ворожий вогонь потрапили цивільні квартали і медичні заклади, зокрема – дитяча лікарня. Є загиблі і поранені, зокрема і діти.

Нагадаємо

26 закладів освіти та лікарні - мер Миколаєва розповів про пошкоджену інфраструктуру міста.

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