Українські військові на Сході країни знешкодили до 80 російських окупантів та 3 танки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. За добу в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти один раз атакували позиції українських захисників. У результаті рашисти втратили до 80 військових та 4 танки, один з них захоплено. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення групи.
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"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 5 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що у ході боїв наші воїни знищили:
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- особового складу – до 80
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- танків – 4 (з них захоплено - 1)
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- БТР – 9
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- БМП – 10
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- міномет – 1
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- БМ-21 – 1
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- АТ – 17
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- БПЛА – 1
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- паливозаправники – 2
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"Ще одна доба героїчного спротиву добігає кінця. Щодня ворог втрачає техніку та живу силу. Втім, російські пропагандисти про це не розкажуть, у їхній паралельній реальності лише "продвіженіє вперед" та "без потерь". Насправді ж єдиний напрям, куди вони рухаються, це напрям російського воєнного корабля", - зазначили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Доповнення
Сьогодні вранці повідомлялося, що втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 18,5 тис. осіб, 676 танків, 150 літаків, 332 артилерійських систем та сотень одиниць іншої військової техніки.