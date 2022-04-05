Українські військові на Сході країни знешкодили до 80 російських окупантів та 3 танки

Цитата

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 5 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у ході боїв наші воїни знищили:



особового складу – до 80



танків – 4 (з них захоплено - 1)



БТР – 9



БМП – 10



міномет – 1



БМ-21 – 1



АТ – 17



БПЛА – 1



паливозаправники – 2



"Ще одна доба героїчного спротиву добігає кінця. Щодня ворог втрачає техніку та живу силу. Втім, російські пропагандисти про це не розкажуть, у їхній паралельній реальності лише "продвіженіє вперед" та "без потерь". Насправді ж єдиний напрям, куди вони рухаються, це напрям російського воєнного корабля", - зазначили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Доповнення

Сьогодні вранці повідомлялося, що втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 18,5 тис. осіб, 676 танків, 150 літаків, 332 артилерійських систем та сотень одиниць іншої військової техніки.