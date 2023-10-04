Украинские войска отбили атаки россиян на нескольких направлениях - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Силы обороны Украины отбили атаки российских войск в районе Первомайского, Макеевки. Также враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки. Об этом сообщил в среду спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"На Авдеевском направлении Силы обороны отбили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области. Также противник совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области", - отметил Ковальчук.
На Шахтерском и Запорожском направлениях, по его словам, оккупанты наступательных действий не вели.
"На Купянском направлении противник наступательных действий не вел. На Лиманском направлении Силы обороны отбили 10 атак противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области", - сообщил Ковальчук.
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Всего за прошедшие сутки, по его словам, произошло 43 боевых столкновения.