Українські війська відбили атаки росіян на кількох напрямках - Генштаб

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"На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога у районі Первомайського Донецької області. Також противник здійснив понад 10 невдалих атак у районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області", - зазначив Ковальчук.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках, за його словами, окупанти наступальних дій не вели.

"На Куп'янському напрямку противник наступальних дій не вів. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника у районі населеного пункту Макіївка Луганської області", - повідомив Ковальчук.

Доповнення

Загалом протягом минулої доби, з його слів, сталося 43 бойових зіткнення.