Украинские производители сахара будут работать по европейским стандартам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Требования к производству сахара в Украине приведен в соответствие с европейскими. Об этом сообщили в Минагрополитики, передает УНН.
"В рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и реализации Плана мероприятий по имплементации Соглашения обеими сторонами на 2014-2017 годы, Минагрополитики ввело положения Директивы Совета ЕС № 2001/111/ЕС от 20 декабря 2001 об определенных видах сахара, предназначены для пищевого потребления. Соответствующий приказ № 592 зарегистрировано в Минюсте 27 ноября 2017 под № 1434/31302", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документ содержит терминологию и требования к некоторым видам сахаров (в частности, экстра белого, белого, полубелого сахара), предназначенных для потребления человеком.
"Требования к производству сахара, кроме того, адаптированные к европейским, соответствуют положениям Кодекса Алиментариус (международные пищевые стандарты ФАО/ВОЗ). Это важно, учитывая расширение экспорта сахара: в прошлом маркетинговом году было экспортировано 769 тыс. тонн, а с начала текущего сезона (сентябрь-ноябрь) - 126,2 тыс. тонн", - обратила внимание заместитель министра аграрной политики Елена Ковалева.
Вопросы производства и реализации на внутреннем рынке других сахаров, в том числе коричневого, регулируются на уровне технической документации субъектов хозяйствования и установленных требований к безопасности пищевых продуктов.
Добавим, приказ предусматривает переходный период, он вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
Напомним, в тройке стран-лидеров среди импортеров украинской аграрной продукции за январь-октябрь 2017 находятся Индия (11,3% от общего экспорта), Египет (7,5%) и Нидерланды (6,9%).