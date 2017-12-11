Українські виробники цукру працюватимуть за європейськими стандартами

“У рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та реалізації Плану заходів з імплементації цієї Угоди обома сторонами на 2014-2017 роки, Мінагрополітики запровадило положення Директиви Ради ЄС № 2001/111/ЄС від 20 грудня 2001 року про певні види цукру, призначені для харчового споживання. Відповідний наказ № 592 зареєстровано в Мін’юсті 27 листопада 2017 року за № 1434/31302”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що документ містить термінологію та вимоги до деяких видів цукрів (зокрема, екстра білого, білого, напівбілого цукру), призначених для споживання людиною.

“Вимоги до виробництва цукру, крім того, що адаптовані до європейських, відповідають положенням Кодексу Аліментаріус (міжнародні харчові стандарти ФАО/ВООЗ). Це важливо з огляду на розширення експорту цукру: минулого маркетингового року було експортовано 769 тис. тонн, а з початку поточного сезону (вересень-листопад) — 126,2 тис. тонн” — звернула увагу заступник міністра аграрної політики Олена Ковальова.

Питання виробництва та реалізації на внутрішньому ринку інших цукрів, у тому числі коричневого, регулюються на рівні технічної документації суб’єктів господарювання та встановлених вимог до безпечності харчових продуктів.

Додамо, наказ передбачає перехідний період, він вступає в силу з 1 вересня 2022 року.

Нагадаємо, у трійці країн-лідерів серед імпортерів української аграрної продукції за січень-жовтень 2017 року перебувають Індія (11,3% від загального експорту), Єгипет (7,5%) та Нідерланди (6,9%).