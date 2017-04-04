Украинские теннисисты регрессировали в рейтинге АТР

В обновленной классификации ATP лучшим среди украинцев является Александр Долгополов, занимающий 70-ю позицию (3). Сергей Стаховский на этой неделе на 112-м месте (1), а Илья Марченко — на 117-м (1).

Стоит отметить, что сразу на 12 позиций улучшил свое положение в мировой классификации полуфиналист Мастерса в Майами Фоньини — итальянец занял двадцать восьмое место. Также значительного прогресса в рейтинге добились молодые американцы Джаред Дональдсон (+20 / семидесятое место), Фрэнсис Тиафо (+ 12 / восемьдесят девятое место / личный рекорд), Эрнесто Эскобедо (+ 13 / девяносто пятое место / личный рекорд).

Заметим, что лучший личный результат установил четвертьфиналист в одиночном разряде Майами Джек Сок — 15-ю строчку.

Добавим также, А.Долгополов стал единственным представителем Украины в одиночной сетке Мастерса в Майами. Первая ракетка страны не смог доиграть свой стартовый матч из-за травмы, снявшись с поединка после поражения на тайбрейке первого сета против Малека Жазири.