Українські тенісисти регресували у рейтингу АТР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. За підсумками оновленого рейтингу АТР лідери українського тенісу втратили свої позиції, повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу.
В оновленій класифікації ATP кращим серед українців є Олександр Долгополов, який займає 70-ту позицію (-3). Сергій Стаховський на цьому тижні на 112-му місці (-1), а Ілля Марченко — на 117-му (-1).
Варто відзначити, що відразу на 12 позицій покращив своє становище у світовій класифікації півфіналіст Мастерса в Маямі Фабіо Фоньїні — італієць зайняв 28-е місце. Також значного прогресу в рейтингу показали молоді американці Джаред Дональдсон (+ 20/70-е місце), Френсіс Тіафо (+12/89-е місце/особистий рекорд), Ернесто Ескобедо (+13/95-е місце/особистий рекорд).
Зауважимо, що кращий особистий результат встановив чвертьфіналіст в одиночному розряді Маямі Джек Сок — 15-й рядок.
Додамо також, О.Долгополов став єдиним представником України в одиночній сітці Мастерса в Маямі. Перша ракетка країни не зміг дограти свій стартовий матч через травму, знявшись з поєдинку після поразки на тайбрейку першого сету проти Малека Жазірі.