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Українські тенісисти регресували у рейтингу АТР

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. За підсумками оновленого рейтингу АТР лідери українського тенісу втратили свої позиції, повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу.

В оновленій класифікації ATP кращим серед українців є Олександр Долгополов, який займає 70-ту позицію (-3). Сергій Стаховський на цьому тижні на 112-му місці (-1), а Ілля Марченко — на 117-му (-1).

Варто відзначити, що відразу на 12 позицій покращив своє становище у світовій класифікації півфіналіст Мастерса в Маямі Фабіо Фоньїні — італієць зайняв 28-е місце. Також значного прогресу в рейтингу показали молоді американці Джаред Дональдсон (+ 20/70-е місце), Френсіс Тіафо (+12/89-е місце/особистий рекорд), Ернесто Ескобедо (+13/95-е місце/особистий рекорд).

Зауважимо, що кращий особистий результат встановив чвертьфіналіст в одиночному розряді Маямі Джек Сок — 15-й рядок.

Додамо також, О.Долгополов став єдиним представником України в одиночній сітці Мастерса в Маямі. Перша ракетка країни не зміг дограти свій стартовий матч через травму, знявшись з поєдинку після поразки на тайбрейку першого сету проти Малека Жазірі.

Українські Національні Новини

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