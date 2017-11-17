Украинские и французские ученые будут совместно исследовать Антарктику
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украинские ученые смогут приобщиться к проведению исследований на французских антарктических и субантарктических станциях. Об этом договорились во время встречи директор Департамента научно-технического развития МОН, представитель правительства Украины в Секретариате договора об Антарктике Дмитрий Чеберкус и Ив Френо, директор Французского полярного института имени Поля-Эмиля Виктора, передает УНН.
Французская сторона предложит Украине для сотрудничества ряд научных проектов, которые сейчас реализуются их полярным институтом. Они касаются таких направлений, как геология, климат, живая природа, астрономия, сейсмология и тому подобное. МОН вместе с представителями научного сообщества выберут то, что для нас наиболее приоритетно.
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"За избранными проектами мы планируем начать двустороннее сотрудничество в сфере исследования Антарктики. Благодаря этому наши ученые, например, получат возможность приобщиться к научным исследованиям на французских антарктических и субантарктических станциях. Причем это могут быть как краткосрочные проекты, так и длительные - на срок до одного года. Наши ученые уже заинтересовались двумя проектами по исследованию на архипелаге Кергелен", - рассказал Чеберкус.
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Кроме того французский представитель пообещал поддерживать публикации ученых по итогам этих исследований в научных изданиях Франции, позволит повысить публикационную активность украинских ученых и сделать антарктическую науку более видимой для мирового сообщества.
Также стороны также договорились провести совместный научный семинар весной 2018, тематика которого будет определена позднее.