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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 2813 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 28637 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 55840 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 75195 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 81474 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 80479 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Украинские и французские ученые будут совместно исследовать Антарктику

Украинские и французские ученые будут совместно исследовать Антарктику

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украинские ученые смогут приобщиться к проведению исследований на французских антарктических и субантарктических станциях. Об этом договорились во время встречи директор Департамента научно-технического развития МОН, представитель правительства Украины в Секретариате договора об Антарктике Дмитрий Чеберкус и Ив Френо, директор Французского полярного института имени Поля-Эмиля Виктора, передает УНН.

Французская сторона предложит Украине для сотрудничества ряд научных проектов, которые сейчас реализуются их полярным институтом. Они касаются таких направлений, как геология, климат, живая природа, астрономия, сейсмология и тому подобное. МОН вместе с представителями научного сообщества выберут то, что для нас наиболее приоритетно.

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"За избранными проектами мы планируем начать двустороннее сотрудничество в сфере исследования Антарктики. Благодаря этому наши ученые, например, получат возможность приобщиться к научным исследованиям на французских антарктических и субантарктических станциях. Причем это могут быть как краткосрочные проекты, так и длительные - на срок до одного года. Наши ученые уже заинтересовались двумя проектами по исследованию на архипелаге Кергелен", - рассказал Чеберкус.

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Кроме того французский представитель пообещал поддерживать публикации ученых по итогам этих исследований в научных изданиях Франции, позволит повысить публикационную активность украинских ученых и сделать антарктическую науку более видимой для мирового сообщества.

Также стороны также договорились провести совместный научный семинар весной 2018, тематика которого будет определена позднее.

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