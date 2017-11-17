Украинские и французские ученые будут совместно исследовать Антарктику

Французская сторона предложит Украине для сотрудничества ряд научных проектов, которые сейчас реализуются их полярным институтом. Они касаются таких направлений, как геология, климат, живая природа, астрономия, сейсмология и тому подобное. МОН вместе с представителями научного сообщества выберут то, что для нас наиболее приоритетно.

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"За избранными проектами мы планируем начать двустороннее сотрудничество в сфере исследования Антарктики. Благодаря этому наши ученые, например, получат возможность приобщиться к научным исследованиям на французских антарктических и субантарктических станциях. Причем это могут быть как краткосрочные проекты, так и длительные - на срок до одного года. Наши ученые уже заинтересовались двумя проектами по исследованию на архипелаге Кергелен", - рассказал Чеберкус.

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Кроме того французский представитель пообещал поддерживать публикации ученых по итогам этих исследований в научных изданиях Франции, позволит повысить публикационную активность украинских ученых и сделать антарктическую науку более видимой для мирового сообщества.

Также стороны также договорились провести совместный научный семинар весной 2018, тематика которого будет определена позднее.