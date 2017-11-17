Українські та французькі науковці спільно досліджуватимуть Антарктику
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Українські науковці зможуть долучитися до проведення досліджень на французьких антарктичних та субантарктичних станціях. Про це домовилися під час зустрічі директор Департаменту науково-технічного розвитку МОН, представник Уряду України в Секретаріаті договору про Антарктику Дмитро Чеберкус та Ів Френо, директор Французького полярного інституту імені Поля-Еміля Віктора, передає УНН.
Французька сторона запропонує Україні для співпраці низку наукових проектів, які нині реалізуються їхнім полярним інститутом. Вони стосуються таких напрямів, як геологія, клімат, жива природа, астрономія, сейсмологія тощо. МОН разом з представниками наукової спільноти оберуть ті, що є для нас найбільш пріоритетними.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві покажуть короткометражки про дослідження в Антарктиці
“За обраними проектами ми плануємо розпочати двостороннє співробітництво в сфері дослідження Антарктики. Завдяки цьому наші вчені, наприклад, отримають можливість долучитися до наукових досліджень на французьких антарктичних та субантарктичних станціях. Причому це можуть бути як короткострокові проекти, так і тривалі — терміном до одного року. Наші вчені вже зацікавилися двома проектами щодо досліджень на архіпелазі Кергелен”, — розповів Чеберкус.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо чому на заході Антарктики швидко тане крига
Крім того французький представник пообіцяв підтримувати публікації вчених за підсумками цих досліджень в наукових виданнях Франції, що дозволить підвищити публікаційну активність українських вчених і зробити антарктичну науку більш видимою для світової спільноти.
Також сторони також дійшли згоди провести спільний науковий семінар весною 2018-го, тематика якого буде визначена дещо пізніше.