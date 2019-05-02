Украинские свинокомплексы практически не получают компенсаций за уничтоженных АЧС свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. После появления АЧС в Украине в 2012 году и по сей день украинские свинокомплексы получили менее 1% компенсации за уничтоженных свиней в случае африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает "Центр повышения эффективности в животноводстве", передает УНН.
"Фактически, власть и отраслевые ассоциации ответственны, что свиноводы с 2015 года буквально уничтожают друг друга. Официальное признание АЧС на предприятии фактически означает банкротство бизнеса. Страх банкротства побуждает свиноводов скрывать случаи заболеваний и является причиной появления нелегального рынка инфицированной свинины", - говорится в сообщении.
Смертность у свиней от вируса африканской чумы свиней достигает 100%, болезнь не лечится, вакцины нет. Для людей вирус угрозы не несет, но наносит ущерб для бизнеса и экономики страны.
Вирус легко распространяется: в мясе и мясных продуктах сохраняется до шести месяцев, передается через одежду, инвентарь и корма. Больные животные, а также люди, контактировавшие с ними, распространяют вирус.
"Вероятно из Украины вирус АЧС, в том числе с трудовыми мигрантами, распространился в Польшу, Румынию, Венгрию, Бельгию и, может, в другие страны ЕС. Такая опасность может стать причиной отмены безвиза", - говорится в сообщении.
Также отсутствие надлежащего ветеринарного контроля в Украине могло стать причиной распространения АЧС во Вьетнам. Половина экспорта свиных субпродуктов из Украины осуществляется именно во Вьетнам.
Как писал УНН, по словам депутата Сергея Тригубенко, по состоянию на конец прошлого года государство задолжало украинским свинарям 27 млн грн компенсаций за АЧС.
Также напомним, Украина сегодня скупает польскую свинину.