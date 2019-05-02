Українські свинокомплекси практично не отримують компенсацій за знищених АЧС свиней

КИЇВ. 3 травня. УНН. Після появи АЧС в Україні у 2012 році і по сьогодні українські свинокомплекси отримали менше 1% компенсації за знищених свиней у випадку африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомляє “Центр підвищення ефективності в тваринництві”, передає УНН.