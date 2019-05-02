Українські свинокомплекси практично не отримують компенсацій за знищених АЧС свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Після появи АЧС в Україні у 2012 році і по сьогодні українські свинокомплекси отримали менше 1% компенсації за знищених свиней у випадку африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомляє “Центр підвищення ефективності в тваринництві”, передає УНН.
“Фактично, влада та галузеві асоціації відповідальні, що свинарі з 2015 року буквально знищують один одного. Офіційне визнання АЧС на підприємстві фактично означає банкрутство бізнесу. Страх банкрутства спонукає свинарів приховувати випадки захворювань і є причиною появи нелегального ринку інфікованої свинини”, — йдеться в повідомленні.
Смертність у свиней від вірусу африканської чуми свиней досягає 100%, хвороба не лікується, вакцини немає. Для людей вірус загрози не несе, але завдає збитків для бізнесу та економіки країни.
Вірус легко поширюється: у м’ясі та м’ясних продуктах зберігається до шести місяців, передається через одяг, інвентар і корми. Хворі тварини, а також люди, які контактували з ними, поширюють вірус.
“Вірогідно з України вірус АЧС, в тому числі з трудовими мігрантами, поширився в Польщу, Румунію, Угорщину, Бельгію і, може, в інші країни ЄС. Така небезпека може стати причиною скасування безвізу”, — йдеться в повідомленні.
Також відсутність належного ветеринарного контролю в Україні могла стати причиною поширення АЧС у В’єтнам. Половина експорту свиних субпродуктів з України здійснюється саме у В’єтнам.
Як писав УНН, за словами депутата Сергія Тригубенка, станом на кінець минулого року держава залишилася винною українським свинарям 27 млн грн компенсацій за АЧС.
Також нагадаємо, Україна сьогодні скупає польську свинину.