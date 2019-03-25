Украинские суды во время выборов будут работать круглосуточно

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства
07:15 • 3964 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 8626 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 9854 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 42967 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 93457 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 139442 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 129786 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71336 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 76228 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188886 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.9м/с
54%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 8088 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 12376 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 16302 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 14967 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 19314 просмотра
публикации

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 3964 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 8626 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 139442 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 129786 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 96614 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12722 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14972 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17373 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20261 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21845 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Украинские суды во время выборов будут работать круглосуточно

Киев • УНН

 • 10597 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Суды накануне выборов, а также в день голосования, 31 марта, будут работать в круглосуточном режиме, чтобы защитить права всех участников избирательного процесса и избирателей. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

Украинские суды во время выборов будут работать круглосуточно

"Суды, так же, как и все избирательные комиссии, возглавляемые Центральной избирательной комиссией, и в день выборов, и в эти дни до дня голосования будут работать в специальном режиме. В день выборов, конечно, они будут работать круглосуточно, потому что наш закон предусматривает ряд категорий жалоб, которые подаются участниками избирательного процесса, которые должны быть рассмотреть безотлагательно", - отметил министр.

По его словам, сейчас государственная судебная администрация организует работу всех судов по стране таким образом, чтобы они обеспечили оперативное и своевременное рассмотрение всех жалоб по вопросам нарушения избирательного законодательства.

При этом он добавил, что на этот раз на выборах судебная система обеспечит на защиту каждому избирателю или участнику избирательного процесса.

Напомним, количество украинских избирателей за рубежом, на сегодня, составляет более 526 000 человек.

Для участия в голосовании на президентских выборах в Украине внутренне перемещенным лицам следует лично обратиться в орган ведения Реестра избирателей и написать соответствующее заявление.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.02
Bitcoin
$83,646.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.30
Золото
$3,309.00
Ethereum
$1,577.99