Українські суди під час виборів будуть працювати цілодобово

КИЇВ. 25 березня. УНН. Суди напередодні виборів, а також у день голосування, 31 березня, будуть працювати в цілодобовому режимі, щоб захистити права всіх учасників виборчого процесу і виборців. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко під час прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНН.