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Українські суди під час виборів будуть працювати цілодобово

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Суди напередодні виборів, а також у день голосування, 31 березня, будуть працювати в цілодобовому режимі, щоб захистити права всіх учасників виборчого процесу і виборців. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко під час прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНН.

Українські суди під час виборів будуть працювати цілодобово

"Суди, так само, як і всі виборчі комісії, очолювані Центральною виборчою комісією, і в день виборів, і в ці дні до дня голосування будуть працювати в спеціальному режимі. В день виборів, звичайно, вони будуть працювати цілодобово, тому що наш закон передбачає низку категорій скарг, які подаються учасниками виборчого процесу, які мають бути розглянути невідкладно", - зазначив міністр.

За його словами, наразі державна судова адміністрація організовує роботу всіх судів по країні таким чином, щоб вони забезпечили оперативний і вчасний розгляд всіх скарг у питаннях порушення виборчого законодавства.

При цьому він додав, що цього разу на виборах судова система забезпечить право на захист кожному виборцю чи учаснику виборчого процесу.

Нагадаємо, кількість українських виборців за кордоном, станом на сьогодні, становить понад 526 тисяч осіб.

Для участі в голосуванні на президентських виборах в Україні внутрішньо переміщеним особам слід особисто звернутися до органу ведення Реєстру виборців та написати відповідну заяву.

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