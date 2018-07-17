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Украинские спортсмены завоевали более 1600 медалей за первое полугодие 2018 года

Украинские спортсмены завоевали более 1600 медалей за первое полугодие 2018 года

Киев  •  УНН

 • 6789 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. В рамках первого полугодия стали известными суммарные достижения украинцев среди всех видов спорта, сообщает УНН со ссылкой на страницу министра спорта и молодежи Украины Игоря Жданова в Facebook.

В первом полугодии 2018-го украинскими спортсменами по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта добыто 1613 высоких наград. Из них 643 золотые медали, 513 “серебряные”, 457 “бронзовые”.

Так, с начала 2018 спортсмены национальной сборной команды Украины по олимпийским видам спорта приняли участие в 430 международных соревнованиях. В частности, в ХХИИ зимних Олимпийских играх, шести чемпионатах мира, тридцати девяти чемпионатах Европы, трех Кубках мира и Кубка Европы. Наши олимпийцы завоевали 191 награду: 42 “золотые”, 59 “серебряных” и 90 бронзовых медалей.

Национальная сборная команда Украины по неолимпийским видам спорта в первом полугодии 2018 приняла участие в 126 официальных международных соревнованиях. Было завоевано 1057 наград различного достоинства. Из них 464 “золотых”, 346 “серебряных”, 247 бронзовых медалей.

Добавим, что украинские паралимпийцы с начала года приняли участие в 58 международных соревнованиях. Национальная паралимпийская сборная команда Украины завоевала 365 высоких наград, из которых — 137 “золотых”, 108 “серебряных” и 120 бронзовых медалей.

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