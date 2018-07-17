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Українські спортсмени здобули більше 1600 медалей за перше півріччя 2018 року

Українські спортсмени здобули більше 1600 медалей за перше півріччя 2018 року

Київ • УНН

 • 6789 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. В рамках першого півріччя стали відомими сумарні здобутки українців серед усіх видів спорту, повідомляє УНН з посиланням на сторінку міністра спорту і молоді України Ігоря Жданова у Facebook.

В першому півріччі 2018-го українськими спортсменами з олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту здобуто 1613 високих нагород. З них: 643 золоті медалі, 513 “срібні”, 457 “бронзові”.

Так, з початку 2018 року спортсмени національної збірної команди України з олімпійських видів спорту взяли участь у 430 міжнародних змаганнях. Зокрема, в ХХІІІ зимових Олімпійських іграх, шести чемпіонатах світу, тридцяти дев’яти чемпіонатах Європи, трьох Кубках світу та Кубку Європи. Наші олімпійці вибороли 191 нагороду: 42 “золоті”, 59 “срібних” і 90 бронзових медалей.

Національна збірна команда України з неолімпійських видів спорту у першому півріччі 2018 року взяла участь у 126 офіційних міжнародних змаганнях. Було завойовано 1057 нагород різного ґатунку. З них: 464 “золотих”, 346 “срібних”, 247 бронзових медалей.

Додамо, що українські паралімпійці з початку року взяли участь у 58 міжнародних змаганнях. Національна паралімпійська збірна команда України виборола 365 високих нагород, з яких — 137 “золотих”, 108 “срібних” та 120 бронзових медалей.

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