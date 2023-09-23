Украинские силы продвинулись на юг от Бахмута - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Украинские силы продвинулись к югу от Бахмута и 22 сентября продвинулись в западной части Запорожской области. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
Геолокационные кадры, опубликованные 22 сентября, показывают, что украинские силы продвигались на юго-восток от Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).
Украинские войска немного продвинулись к северу от Новопрокоповки и сейчас находятся примерно в 800 метрах от окраин населенного пункта.
В Генштабе Украины сообщали, что украинские войска продолжали вести наступательные действия на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, истощая и нанося российским войскам потери по всему фронту.
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