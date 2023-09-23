Українські сили просунулися на південь від Бахмута - ISW

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Геолокаційні кадри, опубліковані 22 вересня, показують, що українські сили просувалися на південний схід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Українські війська трохи просунулися на північ від Новопрокопівки й наразі перебувають приблизно за 800 метрів від околиць населеного пункту.

У Генштабі України повідомляли, що українські війська продовжували вести наступальні дії на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку, виснажуючи та завдаючи російським військам втрат по всьому фронту.

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