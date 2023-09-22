Зима не зупинить наступ Києва, найбільший прорив ще попереду — генерал Тарнавський

Цитата

«Погода може бути серйозною перешкодою під час просування, але враховуючи те, як ми рухаємося вперед, здебільшого без транспортних засобів, я не думаю, що [погода] сильно вплине на контрнаступ», — сказав генерал Олександр Тарнавський.

Деталі

Сильні дощі восени можуть зробити землю в Україні мокрою та ускладнити пересування важкої техніки, як-от танків, але Тарнавський каже, що українські сили рухаються невеликими групами, переважно пішки.

Генерал також висловив переконання, що великий прорив України — найбільший у цьому контрнаступі — ще попереду.

«Я думаю, що це станеться після Токмака», — сказав Тарнавський про прорив.

Замість «лінії Суровікіна», яка є оборонною лінією, побудованою за наказом колишнього генерала Сергія Суровікіна, Тарнавський каже, що більшими проблемами є «перехрестя, лінії дерев і мінні поля між лініями дерев».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Таврійському напрямку Сили оборони знищили важливий об’єкт ворога – генерал Тарнавський

«[Є] комбінація невеликих шкідливих груп оборони противника, які наразі розташовані дуже точно та компетентно. Але дії наших бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими загонами», — сказав він.

Позитивно оцінюючи кінцевий результат, генерал визнав, що для успіху контрнаступу українським військам потрібно принаймні дійти до міста Токмак.

«Токмак – це ціль-мінімум. Загальна мета — дістатися до наших державних кордонів», – сказав він.

Відповідаючи на запитання про зростання опору продовженню поставок зброї в Україну, особливо в США, де дехто висловив сумнів щодо шансів Києва на успіх, Тарнавський сказав, що поважає їхню думку.

Він також подякував західним союзникам України за їх постійну підтримку, особливо за танки та іншу бронетехніку, яку вони надають, і пообіцяв, що Київ ставиться до них дуже дбайливо.

Нагадаємо

Окупанти намагаються безуспішно відбити втрачені позиції в районах Кліщіївки та Андріївки