На Таврійському напрямку Сили оборони знищили важливий об’єкт ворога – генерал Тарнавський
Київ • УНН
КИЇВ.18 вересня. УНН. На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони, українські воїни йдуть вперед. Зокрема упродовж доби було знищено 2 склади боєприпасів росіян та 1 інший важливий об’єкт ворога. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.
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Загалом, протягом минулої доби ворог 26 разів атакував наші позиції та здійснив 665 обстрілів, завдав 18 авіаударів.
Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1090 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога склали 313 осіб (безповоротні - 135, поранені - 177, полон - 1).
Знищено 31 одиниця військової техніки противника. Зокрема:
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- 2 бойові броньовані машини,
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- 4 артилерійські системи та міномети,
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- 1 засіб протиповітряної оборони,
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- 1 протитанковий ракетний комплекс,
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- 13 безпілотників,
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- 8 одиниць автомобільної техніки,
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- 2 одиниці спеціальної техніки.
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