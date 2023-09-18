На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили важный объект врага - генерал Тарнавский
Киев • УНН
КИЕВ.18 сентября. УНН. На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны, украинские воины идут вперед. В частности в течение суток было уничтожено 2 склада боеприпасов россиян и 1 другой важный объект врага. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.
Детали
В общем, за прошедшие сутки враг 26 раз атаковал наши позиции и совершил 665 обстрелов, нанес 18 авиаударов.
Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1090 огневых задач.
За последние сутки потери врага составили 313 человек (безвозвратные - 135, раненые - 177, плен - 1).
Уничтожена 31 единица военной техники противника. В частности:
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- 2 боевые бронированные машины,
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- 4 артиллерийские системы и минометы,
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- 1 средство противовоздушной обороны,
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- 1 противотанковый ракетный комплекс,
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- 13 беспилотников,
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- 8 единиц автомобильной техники,
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- 2 единицы специальной техники.
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