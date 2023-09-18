На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили важный объект врага - генерал Тарнавский

КИЕВ.18 сентября. УНН. На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны, украинские воины идут вперед. В частности в течение суток было уничтожено 2 склада боеприпасов россиян и 1 другой важный объект врага. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.