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Зима не остановит наступление Киева, самый большой прорыв еще впереди - генерал Тарнавский

Зима не остановит наступление Киева, самый большой прорыв еще впереди - генерал Тарнавский

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Зима не замедлит контрнаступление Украины, и самый большой прорыв Киева еще впереди. Об этом рассказал CNN командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.

Цитата

«Погода может быть серьезным препятствием во время продвижения, но учитывая то, как мы движемся вперед, по большей части без транспортных средств, я не думаю, что [погода] сильно повлияет на контрнаступление», — сказал генерал Александр Тарнавский.

Детали

Сильные дожди осенью могут сделать землю в Украине мокрой и затруднить передвижение тяжелой техники, например танков, но Тарнавский говорит, что украинские силы движутся небольшими группами, преимущественно пешком.

Генерал также выразил убеждение, что большой прорыв Украины — самый большой в этом контрнаступлении — еще впереди.
«Я думаю, что это произойдет после Токмака», — сказал Тарнавский о прорыве.

Вместо «линии Суровикина», которая является оборонительной линией, построенной по приказу бывшего генерала Сергея Суровикина, Тарнавский говорит, что большими проблемами являются «перекрестки, линии деревьев и минные поля между линиями деревьев».

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«[Есть] комбинация небольших вредных групп обороны противника, которые сейчас расположены очень точно и компетентно. Но действия наших бойцов заставляют их медленно отступать, когда они сталкиваются с нашими штурмовыми отрядами», — сказал он.

Положительно оценивая конечный результат, генерал признал, что для успеха контрнаступления украинским войскам нужно по крайней мере дойти до города Токмак.

«Токмак – это цель-минимум. Общая цель — добраться до наших государственных границ», – сказал он.

Отвечая на вопрос о растущем сопротивлении продолжению поставок оружия в Украину, особенно в США, где некоторые выразили сомнение относительно шансов Киева на успех, Тарнавский сказал, что уважает их мнение.

Он также поблагодарил западных союзников Украины за их постоянную поддержку, особенно за танки и другую бронетехнику, которую они предоставляют, и пообещал, что Киев относится к ним очень бережно.

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