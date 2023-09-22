Зима не остановит наступление Киева, самый большой прорыв еще впереди - генерал Тарнавский
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Зима не замедлит контрнаступление Украины, и самый большой прорыв Киева еще впереди. Об этом рассказал CNN командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.
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«Погода может быть серьезным препятствием во время продвижения, но учитывая то, как мы движемся вперед, по большей части без транспортных средств, я не думаю, что [погода] сильно повлияет на контрнаступление», — сказал генерал Александр Тарнавский.
Детали
Сильные дожди осенью могут сделать землю в Украине мокрой и затруднить передвижение тяжелой техники, например танков, но Тарнавский говорит, что украинские силы движутся небольшими группами, преимущественно пешком.
Генерал также выразил убеждение, что большой прорыв Украины — самый большой в этом контрнаступлении — еще впереди.
«Я думаю, что это произойдет после Токмака», — сказал Тарнавский о прорыве.
Вместо «линии Суровикина», которая является оборонительной линией, построенной по приказу бывшего генерала Сергея Суровикина, Тарнавский говорит, что большими проблемами являются «перекрестки, линии деревьев и минные поля между линиями деревьев».
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«[Есть] комбинация небольших вредных групп обороны противника, которые сейчас расположены очень точно и компетентно. Но действия наших бойцов заставляют их медленно отступать, когда они сталкиваются с нашими штурмовыми отрядами», — сказал он.
Положительно оценивая конечный результат, генерал признал, что для успеха контрнаступления украинским войскам нужно по крайней мере дойти до города Токмак.
«Токмак – это цель-минимум. Общая цель — добраться до наших государственных границ», – сказал он.
Отвечая на вопрос о растущем сопротивлении продолжению поставок оружия в Украину, особенно в США, где некоторые выразили сомнение относительно шансов Киева на успех, Тарнавский сказал, что уважает их мнение.
Он также поблагодарил западных союзников Украины за их постоянную поддержку, особенно за танки и другую бронетехнику, которую они предоставляют, и пообещал, что Киев относится к ним очень бережно.
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