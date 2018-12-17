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Украинские самбисты завоевали 24 медали на Кубке Европы в Мадриде

Киев • УНН

 • 9610 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Мадриде на III Кубке Европы по самбо состоялись вид соревнований под названием “стенка на стенку”, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию самбо Украины.

Украинские самбисты завоевали 24 медали на Кубке Европы в Мадриде

Данный вид программы предусматривал по 5 поединков для каждой команды: у женщин — до 60 кг и до 68 кг, у мужчин — до 68 кг, до 82 кг и до 100 кг. Победа определялась по количеству выигранных схваток.

В четвертьфинале украинцы встречались со сборной Молдовы. Уже по результатам первых трех поединков наши спортсмены обеспечили себе выход в следующий раунд — 3:0. Окончательный же счет 3:2.

С минимальным разрывом завершилось и полуфинальное противостояние с россиянами, к сожалению, не в пользу украинского коллектива. Судьба битвы решилась в последней схватке — 2:3.

В матче за “бронзу” против Испании больших проблем не возникло — 4:1. Эту медаль завоевали: Владислава Нецвит (Харьковская область), Екатерина Москалева (Днепропетровская область), Ульяна Кляпка (Киев), Дмитрий Евдошенко (Харьковская область), Кирилл Мельниченко (Харьковская область), Артур Саркисян (Донецкая область), Алексей Неженка (Черниговская область ), Андрей Болобан (Черкасская область), Алексей Моисеев (Киев).

Примечательно, что украинская команда завоевала “бронзу” и везет домой 24 награды (8 “золота”, 9 “серебра”, 7 “бронзовых медалей”) плюс “золотой” и два “серебряные” кубки в командном первенстве. Всего в Кубке Европы приняли участие представители 22 стран.

Как сообщал УНН, в Бухаресте, кроме четырех полученных медалей ЧМ, украинский призер предложил руку и сердце своей девушке.

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