Українські самбісти вибороли 24 медалі на Кубку Європи у Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Мадриді на ІІІ Кубку Європи з самбо відбулися вид змагань під назвою “стінка на стінку”, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію самбо України.
Даний вид програми передбачав по 5 поєдинків для кожної команди: у жінок — до 60 кг і до 68 кг, у чоловіків — до 68 кг, до 82 кг і до 100 кг. Перемога визначалася за кількістю виграних сутичок.
У чвертьфіналі українці зустрічалися зі збірною Молдови. Вже за результатами трьох перших поєдинків наші спортсмени забезпечили собі вихід до наступного раунду — 3:0. Остаточний же рахунок 3:2.
З мінімальним розривом завершилося і півфінальне протистояння з росіянами, на жаль, не на користь українського колективу. Доля битви вирішалася в останній сутичці — 2:3.
У матчі за “бронзу” проти Іспанії великих проблем не виникло — 4:1. Цю медаль вибороли: Владислава Нецвіт (Харківська область), Катерина Москальова (Дніпропетровська область), Уляна Кляпка (Київ), Дмитро Євдошенко (Харківська область), Кирило Мельниченко (Харківська область), Артур Саркісян (Донецька область), Олексій Ніженко (Чернігівська область), Андрій Болобан (Черкаська область), Олексій Моісєєв (Київ).
Примітно, що українська команда здобула “бронзу” і везе додому 24 нагороди (8 “золота”, 9 “срібла”, 7 “бронзових медалей”) плюс “золотий” і два “срібні” кубки у командній першості. Загалом у Кубку Європи взяли участь представники 22 країн.
Як повідомляв УНН, у Бухаресті, крім чотирьох здобутих медалей ЧС, український призер запропонував руку й серце своїй дівчині.