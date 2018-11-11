Освідчення на килимі та чотири медалі українців на ЧС із самбо
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У другий день чемпіонату світу із самбо в Бухаресті українці здобули чотири медалі — два “срібла” і дві “бронзи”. Про це повідомляє прес-служба Федерації, передає УНН.
Дуже зворушливим виявилися події після фіналу у категорії до 62 кілограмів з бойового самбо. Після його завершення, попри поразку у ваговій категорії до 62 кг і завойованого “срібла” Андрія Кучеренка, самбіст запропонував руку й серце своїй дівчині, та почув заповітне “так”.
Дана срібна медаль для Кучеренка стала третьою на чемпіонатах світу — до цього він був другим у Софії-2016 і Сочі-2017.
Другою стала й багаторазова призерка світових і континентальних форумів, володарка “срібла” І Європейських ігор-2015 Олена Сайко з Івано-Франківської області у вазі до 64 кілограмів.
“Бронзові” результати показали Галина Ковальська (до 80 кг, Одеська область) і Размік Тоноян (понад 100 кг, бойовий розділ, Київ).
Варто зазначити, що перед фінальним змагальним тижнем в активі української команди дев’ять медалей (2 “золоті”, 4 “срібні”, 3 “бронзи”).