Предложение на ковре и четыре медали украинцев на ЧМ по самбо
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во второй день чемпионата мира по самбо в Бухаресте украинцы завоевали четыре медали - два "серебра" и две "бронзы". Об этом сообщает пресс-служба Федерации, передает УНН.
Очень трогательным оказались события после финала в категории до 62 килограммов по боевому самбо. После его завершения, несмотря на поражение в весовой категории до 62 кг и завоеванного “серебра” Андрея Кучеренко, самбист предложил руку и сердце своей девушке, и услышал заветное “да”.
Данная серебряная медаль для Кучеренко стала третьей на чемпионатах мира — до этого он был вторым в Софии-2016 и Сочи-2017.
Второй стала и многократный призер мировых и континентальных форумов, обладательница “серебра” и Европейских игр-2015 Елена Сайко из Ивано-Франковской области в весе до 64 килограммов.
“Бронзовые” результаты показали Галина Ковальская (до 80 кг, Одесская область) и Размик Тоноян (свыше 100 кг, боевой раздел, Киев).
Стоит отметить, что перед финальным состязательным неделей в активе украинской команды девять медалей (2 “золотые”, 4 “серебряные”, 3 “бронзы”).