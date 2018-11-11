Предложение на ковре и четыре медали украинцев на ЧМ по самбо

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106816 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113684 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151297 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145556 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136967 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128460 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171941 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Предложение на ковре и четыре медали украинцев на ЧМ по самбо

Предложение на ковре и четыре медали украинцев на ЧМ по самбо

Киев  •  УНН

 • 10286 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во второй день чемпионата мира по самбо в Бухаресте украинцы завоевали четыре медали - два "серебра" и две "бронзы". Об этом сообщает пресс-служба Федерации, передает УНН.

Очень трогательным оказались события после финала в категории до 62 килограммов по боевому самбо. После его завершения, несмотря на поражение в весовой категории до 62 кг и завоеванного “серебра” Андрея Кучеренко, самбист предложил руку и сердце своей девушке, и услышал заветное “да”.

Данная серебряная медаль для Кучеренко стала третьей на чемпионатах мира — до этого он был вторым в Софии-2016 и Сочи-2017.

Второй стала и многократный призер мировых и континентальных форумов, обладательница “серебра” и Европейских игр-2015 Елена Сайко из Ивано-Франковской области в весе до 64 килограммов.

“Бронзовые” результаты показали Галина Ковальская (до 80 кг, Одесская область) и Размик Тоноян (свыше 100 кг, боевой раздел, Киев).

Стоит отметить, что перед финальным состязательным неделей в активе украинской команды девять медалей (2 “золотые”, 4 “серебряные”, 3 “бронзы”).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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