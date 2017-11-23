Украинские поезда хотят сделать быстрее

"В первую очередь мы готовы изучить возможность сотрудничества с компанией Talgo для обновления ночных поездов дальнего следования. Мы заинтересованы в увеличении скорости движения и уменьшения времени следования пассажирских поездов, что, в частности, дает применение так называемой технологии "легкого веса", в чем компания Talgo является признанным лидером. Нам важно использовать существующую инфраструктуру для развития скоростного движения", - отметил Е.Кравцов, который провел переговоры с менеджментом испанской компании Talgo.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С декабря "Укрзализныця" введет новый график движения поездов

Первым направлением, где могли бы реализоваться такие технологии, по его словам, могло бы стать сообщение Киев-Одесса.

Он также рассказал, что сейчас ПАО "Укрзализныця" работает над развитием сообщения со странами ЕС и интеграцией украинской железнодорожной системы в европейскую. В частности, в направлении Польши, Австрии, Венгрии. Для чего потенциально рассматриваются варианты применения подвижного состава, оснащенного системой автоматического изменения ширины колеи. И в этом сегменте компания Talgo является ведущим производителем.

Как отмечается, компания Talgo, на основании оценки существующей в Украине железнодорожной инфраструктуры, осуществит моделирование и предоставит предварительные рекомендации относительно возможностей и условий увеличения скорости движения их поездов на существующей инфраструктуре ПАО "Укрзализныця".

Напомним, в "Укрзализныци" до конца года заменят 70% комплектов белья.