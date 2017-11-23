Украинские поезда хотят сделать быстрее
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. ПАО "Укрзализныця" изучает возможности увеличения скорости движения поездов на существующей инфраструктуре. Об этом сообщил и.о. главы правления общества Евгений Кравцов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"В первую очередь мы готовы изучить возможность сотрудничества с компанией Talgo для обновления ночных поездов дальнего следования. Мы заинтересованы в увеличении скорости движения и уменьшения времени следования пассажирских поездов, что, в частности, дает применение так называемой технологии "легкого веса", в чем компания Talgo является признанным лидером. Нам важно использовать существующую инфраструктуру для развития скоростного движения", - отметил Е.Кравцов, который провел переговоры с менеджментом испанской компании Talgo.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С декабря "Укрзализныця" введет новый график движения поездов
Первым направлением, где могли бы реализоваться такие технологии, по его словам, могло бы стать сообщение Киев-Одесса.
Он также рассказал, что сейчас ПАО "Укрзализныця" работает над развитием сообщения со странами ЕС и интеграцией украинской железнодорожной системы в европейскую. В частности, в направлении Польши, Австрии, Венгрии. Для чего потенциально рассматриваются варианты применения подвижного состава, оснащенного системой автоматического изменения ширины колеи. И в этом сегменте компания Talgo является ведущим производителем.
Как отмечается, компания Talgo, на основании оценки существующей в Украине железнодорожной инфраструктуры, осуществит моделирование и предоставит предварительные рекомендации относительно возможностей и условий увеличения скорости движения их поездов на существующей инфраструктуре ПАО "Укрзализныця".
Напомним, в "Укрзализныци" до конца года заменят 70% комплектов белья.