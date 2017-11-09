В "УЗ" до кінця року замінять 70% комплектів білизни
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В "Укрзалізниці" заявили, що планують до кінця року замінити 70% комплектів білизни в українських поїздах. Про це повідомив виконуючий обов’язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Тwitter, передає УНН.
"Оновлюємо постіль для поїздів. 206 тис. 840 комплектів із бази надійде до кінця року. Перші 2 тисячі-вже 14 листопада, 15 тисяч очікуємо 22-23 листопада, решту у 20-х числах грудня. Уже в поїздах більше 180 тисяч нових, а загалом цього року замінимо 70% комплектів білизни," - написав Кравцов.
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Нагадаємо, в Україні планують запровадити єдиний квиток на потяг і автобус.
Оновлюємо постіль для поїздів. 206 тис. 840 комплектів із бязі надійде до кінця року. Перші 2 тисячі-вже 14 листопада, 15 тисяч очікуємо 22-23 листопада, решту у 20-х числах грудня. Уже в поїздах більше 180 тисяч нових, а загалом цього року замінимо 70% комплектів білизни.— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 9 листопада 2017 р.