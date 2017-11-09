В "УЗ" до конца года заменят 70% комплектов белья

"Обновляем постель для поездов. 206 тыс. 840 комплектов с базы поступит до конца года. Первые 2 тыс. - уже 14 ноября, 15 тысяч ожидаем 22-23 ноября, остальные в 20-х числах декабря. Уже в поездах больше 180 тыс. новых, а всего в этом году заменим 70% комплектов белья", - написал Кравцов.

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Напомним, в Украине планируют ввести единый билет на поезд и автобус.

Обновляем постель для поездов. 206 тыс. 840 комплектов с бязи поступит до конца года. Первые 2000-уже 14 ноября, 15000 ожидаем 22-23 ноября, остальные в 20-х числах декабря. Уже в поездах больше 180 000 новых, а всего в этом году заменим 70% комплектов белья.