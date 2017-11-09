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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 4800 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 32766 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 63315 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 82430 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 87777 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 68084 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100582 просмотра

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11 марта, 06:59 • 101005 просмотра

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Актуальное
В "УЗ" до конца года заменят 70% комплектов белья

В "УЗ" до конца года заменят 70% комплектов белья

Киев  •  УНН

 • 8268 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В "Укрзализныце" заявили, что планируют до конца года заменить 70% комплектов белья в украинских поездах. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Тwitter, передает УНН.

"Обновляем постель для поездов. 206 тыс. 840 комплектов с базы поступит до конца года. Первые 2 тыс. - уже 14 ноября, 15 тысяч ожидаем 22-23 ноября, остальные в 20-х числах декабря. Уже в поездах больше 180 тыс. новых, а всего в этом году заменим 70% комплектов белья", - написал Кравцов.

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Напомним, в Украине планируют ввести единый билет на поезд и автобус.

Обновляем постель для поездов. 206 тыс. 840 комплектов с бязи поступит до конца года. Первые 2000-уже 14 ноября, 15000 ожидаем 22-23 ноября, остальные в 20-х числах декабря. Уже в поездах больше 180 000 новых, а всего в этом году заменим 70% комплектов белья.

- Евгений Кравцов (@Kravtsov_e) 9 ноября 2017

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